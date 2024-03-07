Спецборт МЧС РФ доставит обогреватели в Туву после ЧП на Шагонарской ТЭЦ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Самолет Ан-74 МЧС РФ с обогревателями для жителей тувинского Шагонара, где произошел пожар на ТЭЦ, вылетел из Новосибирской области в Кызыл, сообщает пресс-служба ведомства.

"На борту самолета Ан-74 МЧС России - дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Помощь предназначена для жителей Тывы, оставшихся без тепла из-за пожара на ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей.

Позднее в МЧС сообщили об отправке в регион самолета Ил-76 с оборудованием для восстановления теплоснабжения в Шагонаре.

"На борту - две модульные котельные для обеспечения населения и соцобъектов города Шагонар теплом и горячей водой", - утонили в ведомстве.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду. В результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро - в тяжелом состоянии.

Из-за ЧП было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживает примерно 4 тыс. человек. Всего в Шагонаре - 12 тыс. 204 жителя.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура региона инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин "технологического взрыва".

В Туве введен режим ЧС регионального значения.