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Рейсы Southwind из РФ в Египет будут временно выполняться с посадкой в Анталье

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Прямые рейсы авиакомпании Southwind из РФ в Египет, в Шарм-эль-Шейх по техническим причинам временно выполняются с посадкой в Анталье, информация о массовой отмене рейсов не соответствует действительности. Об этом сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператоров, информация о массовой отмене прямых рейсов на египетский курорт Шарм-эль-Шейх и пересадке пассажиров на стыковочные не соответствует действительности. Речи о системном изменении полетной программы нет. Техническая посадка в Анталье занимает около часа, пассажиры из самолета не выходят, багаж не выгружается. Полет обратно выполняется также с посадкой в Анталье", - сказали в ассоциации.

По ее данным, на рейсах Southwind возят туристов туроператоры PEGAS Touristik и Coral Travel. Рейсы с посадкой в Анталье будут выполняться до устранения неполадок египетским перевозчиком.

АТОР Southwind Египет Анталья Турция
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