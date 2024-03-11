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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Принцесса Уэльская Кэтрин попросила прощения за публикацию обработанного фото

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Восстанавливающая после хирургического вмешательства принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон попросила прощения после публикации существенно обработанной фотографии, на которой она позирует с детьми, сообщает в понедельник Sky News.

"Как и многие фотографы-любители, иногда я люблю экспериментировать с обработкой. Я хотела бы извиниться за любое недоразумение, вызванное семейной фотографией, которую мы опубликовали вчера", - говорится в заявлении принцессы.

Вместе с тем в Кенсингтонском дворце сообщили, что неотредактированную версию фото публиковать не будут.

В свою очередь, источник сообщил Sky News, что Миддлтон сделала "небольшие корректировки", отметив, что семья отлично провела День матери, к которому была приурочена публикация фото утром в воскресенье. На фото принцесса сидит на стуле в окружении своих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Ранее в понедельник несколько крупных информагентств удалили со своих сайтов фото из-за опасений о том, что оно было отредактировано. В частности, в Associated Press заявили Sky News, что обнаружили "несоответствие в положении левой руки принцессы Шарлотты"

Речь идет о первом опубликованном с момента операции Миддлтон в январе снимке. Последний раз ее видели на публике на Рождество вместе с другими членами королевской семьи. Отсутствие принцессы привело к тому, что СМИ и пользователи соцсетей стали задаваться вопросом, куда она могла пропасть, строя различные теории.

В середине января сообщалось, что принцесса Уэльская находится в больнице после плановой операции на брюшной полости. В конце того же месяца стало известно, что Миддлтон выписали из больницы.

Кэтрин Миддлтон Великобритания
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