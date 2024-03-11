Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Госдеп запросил $322 млн на поддержку Африки и противодействие влиянию КНР и РФ на континенте

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдеп США в соответствии с президентским бюджетом на 2025 финансовый год запросил более $320 млн на поддержку африканских стран и создание противовеса там влиянию КНР и России.

"Мы запросили $322,5 млн на поддержку результатов Саммита лидеров США и Африки, включая обязательства по построению более стабильных, инклюзивных экономик Африки; (...) возрождению демократий и защите прав человека; противодействию влиянию Китая и России (на континенте)", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте Госдепа.

Кроме того, Госдеп запросил $2,9 млрд "на обновление, укрепление и использование лидерства США в многосторонней дипломатии", включая средства на взносы в ООН, ЮНЕСКО и НАТО.

Запрос администрации президента США поступит на рассмотрение в Конгресс и может быть изменен.

США КНР Африка РФ Госдеп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минобороны Израиля обвинили Иран в поставках оружия на Западный берег Иордана

Байден запрашивает у Конгресса $1,5 млрд в 2025 году на борьбу с влиянием РФ

Байден запрашивает у Конгресса $1,5 млрд в 2025 году на борьбу с влиянием РФ

В Думу внесен проект о признании незаконной передачи Крыма Украине в 1954 году

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Хакеры прерывали работу заводов бельгийской пивоварни Duvel

Хакеры прерывали работу заводов бельгийской пивоварни Duvel

МИД Иордании предупредил о последствиях ограничения доступа к Аль-Аксе в Рамадан

МИД Иордании предупредил о последствиях ограничения доступа к Аль-Аксе в Рамадан

Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО

Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО

У приходящих голосовать в посольство в Ригу россиян будут проверять ВНЖ и визы

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 г. стала второй по размеру в истории компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });