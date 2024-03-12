Долг по госбумагам и корпбондам в мире почти достиг $100 трлн в 2023 году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Общий объем долга по суверенным и корпоративным облигациям в мире на конец 2023 года составлял почти $100 трлн, что соответствует размеру мирового ВВП. Об этом говорится в ежегодном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Объемы финансирования за счет облигаций выросли вместе с экспансионистской денежно-кредитной политикой после мирового финансового кризиса 2008 года, - отмечается в сообщении. - Эта тенденция имеет широкую основу: от суверенных эмитентов, реагирующих на растущие потребности в государственных расходах как в странах с развитой экономикой, так и в развивающихся, до финансовых и нефинансовых корпораций по всему миру".

Благоприятная послекризисная среда открыла облигационные рынки для более широкого круга эмитентов, включая государства и компании с низкими рейтингами.

Общий долг правительств стран-членов ОЭСР по облигациям на конец прошлого года составлял $54 трлн, что на $30 трлн больше, чем в 2008 году. По прогнозам, в 2024 году этот показатель увеличится до $56 трлн. На США будет приходиться примерно половина этого долга, что вдвое больше, чем в 2008 году. Доля Европейского союза составляет около 20% от общей суммы задолженности, Японии – 16%, Великобритании – 6%.

Доля долга Китая в странах с формирующимся рынком и государствах с развивающейся экономикой (emerging markets and developing economies) также увеличилась вдвое и составляет почти 30% от общей суммы.

Объем непогашенных корпоративных бондов в мире за тот же период вырос до $34 трлн с $21 трлн. Более 60% прироста пришлось на нефинансовые корпорации. Долги по облигациям в сегменте компаний с рейтингами неинвестиционного уровня на конец 2023 года достигли $3,4 трлн, что почти вдвое превышает показатель 2008 года.

Отношение долга к ВВП стран ОЭСР в прошлом году составляло около 83%, что на 30 процентных пунктов превышает докризисный уровень. Ожидается, что в 2024 году показатель поднимется до 84%, в том числе за счет роста в США. При этом прогнозируется снижение в Японии, Португалии и Испании.

Процентные выплаты государств ОЭСР постепенно увеличились до 2,9% ВВП в прошлом году с 2,3% в 2021 году. В 2024 году ожидается их дальнейший рост. Даже при условии, что центробанки начнут снижать процентные ставки в этом году, сокращение процентных выплат начнется только в 2025 году, отмечают эксперты.

Около 40% гособлигаций имеют срок обращения до 2026 года. Что касается корпоративных бондов, то примерно у 32% бумаг до погашения остается не более трех лет, говорится в отчете.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.