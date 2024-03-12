Crew Dragon с космонавтом из РФ начал сходить с орбиты для приводнения в Атлантике

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon после почти 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой накануне с Международной космической станцией (МКС), во вторник начал схождение с орбиты для предстоящего приводнения в Мексиканском заливе, сообщило NASA.

После сброса грузового отсека на Crew Dragon были включены двигатели на торможение для вхождения в атмосферу Земли.

Вслед за схождением с орбиты и затем раскрытием всех парашютов посадочная капсула корабля в 05:47 по времени Восточного побережья США (в 12:47 по московскому времени) совершит мягкое приводнение вблизи города Пенсакола у западного побережья штата Флорида.

В районе приводнения находится поисково-спасательное судно Megan компании SpaceX, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

В рамках завершения миссии Crew-7, которая продолжалась на орбите шесть с половиной месяцев, на Землю вернутся космонавт "Роскосмоса" Костантин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурука.

После отбытия корабля на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О'Хара и прибывшие на станцию 5 марта в рамках миссии Crew-8 космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.