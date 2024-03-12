На ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили во вторник представители станции.

"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЗАЭС.

В составе очередной миссии – четверо наблюдателей: из Канады, Словакии, Южной Кореи и Испании.

"Их задача, как и прежде – наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - отмечается в сообщении.

Ротация специалистов прошла в 17-й раз, начиная с 1 сентября 2022 года. Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 7 февраля текущего года – во время визита на ЗАЭС генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные – в холодном режиме.