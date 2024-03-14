На Запорожской АЭС сообщили об обстреле критической инфраструктуры станции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Взрывное устройство сброшено недалеко от забора рядом с резервуарами с дизельным топливом на Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении представителей станции в четверг.

"ВСУ продолжают атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар. Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки - это могло бы привести к печальным последствиям", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

На опубликованном видеоролике видно, что на месте взрыва - в нескольких метрах от забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, - образовалась небольшая воронка. Место прилета показали инспекторам МАГАТЭ.

"К счастью, ни оборудование, ни персонал от этого конкретного прилета не пострадали. Сегодня мы экспертов привезли на место этого прилета, они смогли это увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета. Мы попросили экспертов уведомить агентство о том, что данный факт имел место", - сказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Последние удары непосредственно по территории ЗАЭС были зафиксированы в ноябре 2022 года.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.