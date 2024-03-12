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Президент Португалии начинает консультации с партиями по составу правительства

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза приступает к консультациям по формированию правительства с партиями, прошедшими в парламент после выборов, сообщает во вторник телерадиокомпания RTP.

Консультации, как ожидается, завершатся в конце этой недели или в начале следующей. Далее президент назначит нового премьер-министра страны.

В миреГолоса между правыми и левыми партиями на выборах в Португалии распределились почти поровнуЧитать подробнее

В настоящее время все еще продолжается подсчет голосов португальцев, проживающих за рубежом.

По результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах в Португалии левая Социалистическая партия набрала 28,66% голосов, таким образом получив 77 мест в парламенте.

Правоцентристский Демократический альянс с социал-демократами во главе получает 28,63% по итогам голосования на материковой части Португалии и на Азорских островах. Еще три места (0,86%) в парламенте альянс набрал по итогам голосования на Мадейре. Таким образом, альянс получил 79 мест.

Беспрецедентный уровень поддержки получила ультраправая партия "Хватит!" (Chega), заручившись 18,06% голосов, что эквивалентно 48 местам в парламенте. Это в четыре раза больше, чем после выборов в 2022 году.

Европейские СМИ полагают, что вышедшие ослабленными после выборов социалисты не смогут остаться у власти. В таком случае правительство могу сформировать правые, которые при этом не смогут рассчитывать на стабильную поддержку в парламенте.

Всего в парламенте Португалии 230 мест, к настоящему моменту среди них определены 226. Оставшиеся четыре места определит финальный расклад голосования из-за рубежа, но подсчет может занять порядка двух недель.

Выборы в Португалии состоялись 10 марта.

Португалия Марселу Ребелу ди Соуза
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