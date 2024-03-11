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Голоса между правыми и левыми партиями на выборах в Португалии распределились почти поровну

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - После подсчета 99% бюллетеней по итогам парламентских выборов в Португалии разрыв между левой Социалистической партией и правой коалицией "Демократический альянс" составил менее одного процентного пункта, передает телерадиокомпания RTP со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Левая Социалистическая партия получает 28,66% голосов, таким образом, к настоящему моменту у левых в парламенте 77 мест. Правоцентристский "Демократический альянс" с социал-демократами во главе получает 28,63%. Еще три места (0,86%) в парламенте этот альянс получает по итогам голосования на Мадейре и набирает 79 мест.

В миреПравые партии опережают левых на выборах в парламент ПортугалииЧитать подробнее

Беспрецедентный уровень поддержки получила ультраправая партия "Хватит!" (Chega), заручившись 18,06% голосов, что эквивалентно 48 местам в парламенте. Это в четыре раза больше, чем после выборов в 2022 году.

На четвертом месте оказалась партия "Либеральная инициатива" - у нее 5,08%, это восемь мест в парламенте. Пять мест - у левой радикальной партии "Левый блок". Еще по четыре мандата получили партии "Коалиция демократического единства", состоящая из коммунистов и "зеленых", и леволиберальная "Ливре". Одно место получила выступающая за защиту природы партия PAN.

Всего в парламенте Португалии 230 мест, к настоящему моменту среди них определены 226. Оставшиеся четыре места определит финальный расклад голосования из-за рубежа, но подсчет может занять порядка двух недель, отмечает портал телерадиокомпании.

Лидер социалистов Нуну Сантуш в ходе выступления в ночь на понедельник поздравил с победой социал-демократов, предположив, что Социалистическая партия не получит большинства голосов. Он заявил, что не видит смысла в том, чтобы держать страну в неведении на протяжении ближайших двух недель, и что его партия готова возглавить оппозицию.

Глава "Демократического альянса" Луиш Монтенегру, в свою очередь, выразил надежду, что по итогам голосования именно ему президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза предложит сформировать правительство.

Выборы в Португалии состоялись 10 марта.

Португалия
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