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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Треть территории Кубы осталась без электричества

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Не менее 34% территории Кубы осталось в ночь на вторник без энергоснабжения из-за веерных отключений электричества, сообщило агентство EFE со ссылкой на кубинское государственное предприятие "Электроэнергетический союз"

По данным компании, в пиковые часы на Кубе вырабатывалось 2165 МВт электроэнергии при уровне спроса в объеме 3200 МВт. Из-за отсутствия топлива не функционировали 82 станции производства и распределения электроэнергии, снабжение еще 16 находится на недостаточном уровне.

EFE отмечает, что в ряде населенных пунктов страны отключения электроэнергии длятся до десяти часов подряд и более, ситуация в Гаване несколько лучше, однако и в столице с прошлой недели начали отключать электроэнергию по районам.

Система энергоснабжения Кубы находится в плачевном состоянии, в силу чего на объектах часто происходят нештатные ситуации и отключения для ремонта. На ситуацию влияет и отсутствие средств, необходимых для закупки топлива, подчеркивает EFE.

Куба Гавана
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