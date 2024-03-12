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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Уполномоченный Бундестага заявила о нехватке в войсках Германии техники и кадров

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Бундесвер испытывает нехватку военной техники, оборудования и кадров, несмотря на выделение для него фонда в размере 100 млрд евро, сообщила во вторник уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль.

"Несмотря на затраченные заметные усилия, надо отметить: идет второй год реализации политики по усилению Бундесвера, но значительное улучшение ситуации с кадрами, экипировкой и инфраструктурой потребует еще много времени", - приводят ее слова западные СМИ.

В то же время Хёгль отметила в своем ежегодном докладе, что ранее Бундестаг одобрил программы на сумму в 47 млрд евро по приобретению оборудования для Бундесвера.

Она пояснила, что Бундесвер сталкивается с "колоссальными проблемами с личным составом", причем командование хочет нарастить его численность с нынешних 181 тыс. до 203 тыс. к 2031 году. Также, по словам Хёгль, не хватает как крупногабаритной техники вроде танков и систем ПВО, так и боеприпасов, компактного оборудования вроде приборов ночного видения. "С точки зрения экипировки Бундесвер все еще не полностью боеспособен", - заключила она.

Кроме того, Хёгль указала на проблемы с состоянием казарм военнослужащих.

В феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц учредил специальный фонд в 100 млрд евро для модернизации вооруженных сил страны. Однако впоследствии поступали сообщения о сомнениях среди немецких политиков и экспертов в адекватной трате этих средств.

В августе 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Бундесвер испытывает трудности с набором граждан, желающих служить в Вооруженных силах страны.

Бундесвер Германия
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