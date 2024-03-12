Rocket Lab вывела на орбиту японский спутник космического наблюдения

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron во вторник вывела на орбиту японский мини-спутник дистанционного зондирования Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"StriX-3 выведен на орбиту", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса LC-1B, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Спутник StriX-3 японской компании Synspective массой 100 кг с радаром с синтезированной апертурой (SAR) предназначен для съемки поверхности Земли. Он войдет в группировку компании, состоящую из более чем 30 малых спутников. Ее развертывание планируется на солнечно-синхронной орбите высотой 561 км через 53 минуты после старта.