Госдеп США согласился продать Польше более 1,7 тыс. различных ракет

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американский госдепартамент во вторник дал согласие на продажу Польше более 1,7 тыс. ракет различных типов, информирует относящееся к Пентагону Агентство по сотрудничеству в области безопасности США.

"Польше могут быть проданы 821 ракета воздух-поверхность AGM-158B-2 увеличенной дальности, 745 ракет воздух-воздух AIM-120C-8 средней дальности и 232 тактических ракеты AIM-9X Sidewinder Block II", - говорится в сообщениях агентства.

Общая стоимость возможной поставки оценивается в $3,5 млрд.

Ранее во вторник Белый дом объявил о намерении президента США Джо Байдена предложить Польше кредит в размере $2 млрд на приобретение американского вооружения, в частности 96 вертолетов Apache.

В настоящее время в Вашингтоне с визитом находятся президент Польши Анджей Дуда и глава правительства Дональд Туск.