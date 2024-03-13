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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Байден предложил Польше займ и боевые вертолеты для укрепления оборонных возможностей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьер-министром Дональдом Туском предложил им займ на $2 млрд на военные нужды, а также заявил о готовности поставить боевые вертолеты, сообщил Белый дом.

"На встрече президент Байден сказал, что США будут продвигаться вперед с новым прямым займом Польше (...) в размере $2 млрд для укрепления ее безопасности и поддержки модернизации обороны с использованием ранее выделенных конгрессом средств", - говорится в сообщении.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты могут продать Польше 96 вертолетов AH-64 Apache.

Белый дом отметил, что займ и поставки вертолетов - "важный шаг, направленный на обеспечение вооруженных сил Польши передовыми возможностями для самообороны, укрепление оперативной совместимости с НАТО и дальнейшую поддержку оборонной промышленности США".

В сообщении подчеркивается, что стороны "обязались обеспечить дальнейшую поддержку самообороны Украины", обсудили американо-польское партнерство в области энергетической безопасности и "непреходящую важность демократических ценностей".

Польша США Джо Байден Анджей Дудой
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