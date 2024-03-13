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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Дуда призвал спикера США решить вопрос с законопроектом по помощи Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал спикера палаты представителей США Майка Джонсона утвердить законопроект, выделяющий Киеву более $60 млрд.

"Я также надеюсь, что голос из Польши повлияет на позицию спикера палаты представителей. (...) Он должен осознавать, и я надеюсь, что он уже осознает, что от его индивидуального решения зависит судьба миллионов людей", - цитируют Туска журналисты пула Белого дома.

По его словам, необходимо "прекратить спекуляции о том, будут ли Соединенные Штаты продолжать участвовать в оказании помощи Украине".

Он отметил, что "отсутствие положительного решения будет стоить тысячи жизней".

"Он (Джонсон - ИФ) должен осознавать свою личную ответственность", - добавил Туск.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует направить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $300 млн.

Тем не менее президент США Джо Байден заявил, что нового пакета военной помощи будет недостаточно для Киева.

"Конгресс должен принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности сейчас", - отметил президент США.

Он призвал законодателей действовать, "пока не стало слишком поздно".

Администрация США осенью прошлого года направила в Конгресс запрос о выделении дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю; в частности, Киеву предлагали выделить $61,4 млрд сроком на год. Однако утвердить это финансирование пока не удалось.

Ранее спикер палаты представителей предупреждал, что готов рассмотреть запрос для Украины только одновременно с принятием мер по защите южной границы США от потока нелегальных иммигрантов.

Джо Байден США Польша
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