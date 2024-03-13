Дуда призвал спикера США решить вопрос с законопроектом по помощи Украине
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал спикера палаты представителей США Майка Джонсона утвердить законопроект, выделяющий Киеву более $60 млрд.
"Я также надеюсь, что голос из Польши повлияет на позицию спикера палаты представителей. (...) Он должен осознавать, и я надеюсь, что он уже осознает, что от его индивидуального решения зависит судьба миллионов людей", - цитируют Туска журналисты пула Белого дома.
По его словам, необходимо "прекратить спекуляции о том, будут ли Соединенные Штаты продолжать участвовать в оказании помощи Украине".
Он отметил, что "отсутствие положительного решения будет стоить тысячи жизней".
"Он (Джонсон - ИФ) должен осознавать свою личную ответственность", - добавил Туск.
Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует направить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $300 млн.
Тем не менее президент США Джо Байден заявил, что нового пакета военной помощи будет недостаточно для Киева.
"Конгресс должен принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности сейчас", - отметил президент США.
Он призвал законодателей действовать, "пока не стало слишком поздно".
Администрация США осенью прошлого года направила в Конгресс запрос о выделении дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю; в частности, Киеву предлагали выделить $61,4 млрд сроком на год. Однако утвердить это финансирование пока не удалось.
Ранее спикер палаты представителей предупреждал, что готов рассмотреть запрос для Украины только одновременно с принятием мер по защите южной границы США от потока нелегальных иммигрантов.