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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Дания с 2025 года намерена выделять 2% ВВП на оборону

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Дания планирует с 2025 года выделять 2% ВВП на оборонные цели и существенно увеличить срок службы в армии по призыву, передает агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен.

"Мы укрепляем армию, так как это поможет избежать войны", - заявила она на пресс-конференции в среду, представляя план инвестиций в военный потенциал Дании в период с 2024 по 2028 годы.

На том, чтобы страны тратили не менее 2% ВВП на оборонные нужды, уже много лет настаивают в НАТО.

Премьер отметила, что Дания и другие страны европейского континента, состоящие в НАТО, по ее мнению, уже долгие годы "хромают" в сфере обороны, и не могут зависеть в ней от других партнеров.

Она сообщила, что власти Дании планируют увеличить срок службы в армии с четырех до 11 месяцев. Кроме того, премьер подчеркнула, что считает нужным призывать в армию не только мужчин, но и женщин.

Говоря об обстановке в мире, премьер заявила, что в настоящее время не видит прямой военной угрозы для Дании.

Дания Метте Фредериксен НАТО
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