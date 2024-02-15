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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В Болгарии заявили, что выполнили условие НАТО по выделению 2% ВВП на оборону

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Болгария вошла в список 18 стран НАТО, которые исполнили условия, предусматривающие выделение не менее 2% ВВП на оборону, сообщил Болгарскому национальному радио министр обороны страны Тодор Тагарев.

"Мы превысили показатель в 2% в бюджетном плане на этот год и в соответствии с законом о бюджете также и на каждый последующий год до 2032 года. В некоторые годы, например, в 2026 году, когда у нас будут выплаты по уже заключенным договорам, тогда оборонный бюджет будет еще больше. Но мы уже тратим более 2%, и мы уже в списке этих 18 стран. Значительная часть этого бюджета - более одной трети - направляется на финансирование новых возможностей, поскольку нам надо наверстывать отставание, измеряемое десятилетиями", - сказал он.

Тагарев отметил, что именно в 2026 году оборонный бюджет Болгарии будет самым высоким и достигнет 2,4% ВВП.

В июне 2022 года члены НАТО вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП. "Два процента все чаще воспринимаются как минимум, а не предел", - отмечал тогда генсек альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг НАТО Болгария Тодор Тагарев Минобороны
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