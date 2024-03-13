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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Дуда считает, что расходы стран НАТО на оборону должны быть не меньше 3% ВВП

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда считает, что минимальных расходов на оборону в 2% ВВП, к чему стремится НАТО, мало, и им необходимо 3%.

"Он (Дуда - ИФ) призвал членов НАТО увеличить процент расходов на оборону от ВВП с 2% до 3%", - сообщил пул журналистов Белого дома.

В свою очередь, президент США Джо Байден напомнил, что Польша вступила в НАТО 25 лет назад.

Он обратил внимание, что сейчас расходы Варшавы на оборону составляют 4% польского ВВП.

"Это вдвое превышает обязательство в рамках НАТО - 4%", - подчеркнул американский лидер.

Как сообщалось, Байден провел встречу с президентом Польши Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

По данным пула, Дуда заявил, что нынешняя встреча направлена на углубление двусторонних отношений между США и Польшей.

Анджей Дуда Джо Байден Польша США
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