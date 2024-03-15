Токаев огорчен тем, что Казахстан за границей называют "территорией памятников"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал отказаться от практики установления памятников и монументов людям по принципу родства и землячества, ему досадно, что за границей Казахстан называют "территорией памятников". Он заявил об этом на заседании Национального курултая.

"В последнее время в практику входят различные коллективные письма с просьбами увековечить память о тех или иных людях по принципу родства и землячества, установив им памятники и монументы, присвоив их имена улицам. (...) Дело дошло до того, что за рубежом нашу страну называют "территорией памятников", имея в виду большое количество монументов как далекого исторического прошлого, так и советского периода", - сказал президент.

По его словам, такой подход "деформирует единое идеологическое пространство страны, негативно сказывается на воспитании будущих поколений".

Он указал на недопустимость политизации культуры изучения родословной.

"Для всех казахов большое значение имеет почитание своих предков, знание и изучение родословной. Поэтому шежире (родословная - ИФ) является неотъемлемой частью нашего культурного кода. Однако мыслить в такой ограниченной рамке нельзя, главное, недопустимо политизировать эту тему", - подчеркнул Токаев и призвал делать акцент на общенациональных ценностях и ключевых понятиях, воплощающих в себе такие идеалы государственности, как независимость, республика, единство.