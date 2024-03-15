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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Государственный герб в Казахстане могут изменить

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым создать специальную комиссию для изучения вопроса об изменении государственного герба.

"В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи", - сказал Токаев на заседании Национального курултая в пятницу.

"В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем - объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - отметил он.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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