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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

G7 пригрозила Ирану "значительными" мерами в случае поставок России баллистических ракет

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Страны G7 в пятницу предупредили, что намерены ввести новые антииранские санкции в случае, если Тегеран начнет поставлять России баллистические ракеты. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление "большой семерки".

"Если Иран приступит к поставкам баллистических ракет или связанных с ними технологий России, мы готовы ответить быстро, согласованно, в том числе с помощью новых значительных мер против Ирана", - приводит WSJ выдержки из документа.

Однако издание отмечает, что Запад не наблюдал признаков того, чтобы Тегеран рассматривал возможность поставки России ракет. Тем не менее, в G7 выразили обеспокоенность, что Иран не исключает такого варианта действий.

"Мы чрезвычайно обеспокоены сообщениями о том, что Иран изучает возможность передачи баллистических ракет и сопутствующих технологий России. (...) Мы призываем Иран не делать этого", - говорится в заявлении G7.

В конце февраля советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон будет готов вводить санкции, если получит данные о поставках Ираном баллистических ракет России.

Европейские чиновники, по данным WSJ, также предупредили, что в случае если Тегеран отправит ракеты в Россию, "это станет для них красной линией при введении более широких санкций против Ирана".

G7 Иран РФ
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