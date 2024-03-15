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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

США рассматривают ответные меры на сотрудничество Ирана и РФ в обороне

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - США обсуждают возможность введения санкций на фоне активизации сотрудничества России и Ирана в оборонной сфере, заявил в пятницу советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы рассматриваем целый ряд вариантов, и, конечно же, введение дополнительных санкций является одним из них", - сказал Кирби на брифинге.

По его словам, если Иран будет поставлять ракеты РФ, от США последует "быстрый ответ". Кирби отметил, что в Вашингтоне не видели признаков того, чтобы Тегеран намеревался это сделать, если не считать "активного переговорного процесса".

Ранее в пятницу страны G7 предупредили, что намерены ввести новые антииранские санкции, если Тегеран начнет поставлять России баллистические ракеты.

"Если Иран приступит к поставкам баллистических ракет или связанных с ними технологий России, мы готовы ответить быстро, согласованно, в том числе с помощью новых значительных мер против Ирана", - говорилось в заявлении G7.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) отмечала, в свою очередь, что Запад не наблюдал признаков того, чтобы Иран рассматривал возможность поставки России ракет. Тем не менее в G7 выразили обеспокоенность тем, что Тегеран не исключает такого варианта действий.

В конце февраля Кирби заявил, что Вашингтон будет готов вводить санкции, если получит данные о поставках Ираном баллистических ракет России.

Европейские чиновники, по данным WSJ, также предупредили, что в случае отправки Тегераном ракет в Россию, "это станет для них красной линией при введении более широких санкций против Ирана".

Джон Кирби Иран США
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