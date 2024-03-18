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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин назвал смерть Навального печальным событием

Глава РФ заявил, что был готов обменять Навального, если бы тот не стал возвращаться обратно в Россию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал смерть Алексея Навального печальным событием.

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие", - сказал он на пресс-конференции по итогам президентских выборов.

"К сожалению, случилось то, что случилось... Но это случается. Ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь", - сказал Путин про смерть Навального.

При этом Путин заметил, что "у нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни". "А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно", - обратился он к американскому журналисту, задавшему вопрос о смерти Навального.

Глава РФ рассказал, что за несколько дней до смерти Алексея Навального ему предложили обменять его на россиян, содержащихся в зарубежных тюрьмах, и он дал свое согласие на это.

"За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги - не сотрудники администрации, а некоторые люди - сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах", - сказал он на пресс-конференции по итогам президентских выборов.

"Вы можете мне поверить, можете нет: человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал: "Я согласен"", - продолжил Путин.

При этом, он подчеркнул, что был согласен на это при одном условии.

"Мы его поменяем, чтобы он не возвращался. Пускай там сидит", - сказал Путин.

Владимир Путин Алексей Навальный РФ
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