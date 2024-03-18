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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил удовлетворение работой правительства и других государственных структур и заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками.

"Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными", - сказал он на пресс-конференции по итогам президентских выборов.

Путин пояснил, что "это касается и правительства, и центрального банка, и администрации президента".

Так Путин ответил на вопрос, не планирует ли он начать кадровые перестановки еще до своей инаугурации.

"Суетиться не нужно, закон дает возможность в течение, фактически, двух с половиной месяцев решать эти вопросы. Так и будем делать", - добавил он.

"Вопрос в том, чтобы сейчас определить, кто и на каком месте будет наиболее эффективно работать, чтобы общий результат командной работы был максимальным", - пояснил Путин.

Он пообещал, что вместе с правительством, своей администрацией, руководством ЦБ в рабочем порядке проработает эти вопросы.

Владимир Путин РФ
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