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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Глава ЕК призвала как можно скорее принять в ЕС стран-кандидатов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник призвала как можно скорее реализовать планы по расширению Евросоюза, сообщает агентство EFE.

"Надо срочно завершить объединение нашего Союза. (...) Только если мы объединим всех европейцев под флагом ЕС на нашем континенте наступят мир и процветание", - заявила фон дер Ляйен в видеообращении к Генеральному директорату по соседству и расширению Европейского союза.

В марте в ЕК рекомендовали начать переговоры с Боснией и Герцеговиной (БиГ) о вступлении в ЕС. Дебаты об этом запланированы в повестку грядущего на этой неделе саммита ЕС в Брюсселе.

Глава ЕК в ходе выступления также напомнила, что статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже получили Украина и Грузия, а ранее Молдавия, также начаты переговоры с Албанией и Северной Македонией.

Решение о приеме той или иной страны в ЕС принимают руководители государств Евросоюза, а не глава ЕК.

ЕК Еврокомиссия
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