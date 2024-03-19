В США прорабатывают сценарии развития ситуации с американскими военными в Нигере

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун во вторник заявил, что американские военные готовы к любому развитию событий в Нигере: как к выводу своего контингента из этой африканской страны, так и к продолжению миссии.

"Мы всегда работаем над разными планами, и поэтому мы готовимся и на случай, если мы останемся, и на случай, если мы покинем Нигер", - сказал Браун на пресс-конференции.

Он отметил, что США готовы работать с разными странами западной Африки для борьбы с терроризмом в регионе.

Ранее сообщалось, что власти Нигера объявили о прекращении действия военного соглашения с США, дающего право американским военнослужащим находиться на территории этой африканской страны. Представитель правительства Нигера Амаду Абдраман отметил, что дальнейшее военное присутствие США в стране незаконно и "нарушает все конституционные и демократические правила".

На территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Они, в частности, контролируют базу беспилотников в центре страны. Декларированная цель такого военного присутствия - помощь в борьбе против экстремистов.

Группа военных захватила власть в Нигере летом 2023 года. Вскоре после этого новые власти разорвали военное соглашение с Францией. В конце 2023 года последние французские военнослужащие покинули Нигер.