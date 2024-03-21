Словения объявила российского дипломата персоной нон грата

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - МИД Словении объявил персоной нон грата российского дипломата, сообщает в четверг словенская телерадиокомпания RTVSLO со ссылкой на это ведомство.

В министерстве отметили, что "он осуществлял деятельность, несоответствующую его дипломатическому статусу".

Дипломат должен будет покинуть Словению до 28 марта.

В МИД РФ пообещали принять ответные меры. "Ответим", - сообщили в министерстве.

Словенское телевидение напоминает, что в начале апреля 2022 года власти Словении потребовали, чтобы численность персонала посольства России в Любляне соответствовала численности персонала посольства Словении в Москве. Тогда страну покинули 33 сотрудника российского посольства.