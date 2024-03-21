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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Что произошло за день: четверг, 21 марта

ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента, жителям Грайворона предложили переехать, запуск "Союза МС-25" к МКС отменен

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК РФ принял постановление об итогах голосования на выборах президента. За Владимира Путина проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 избирателей (87,28%), Николай Харитонов набрал 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,2%. За рубежом за Путина проголосовали 72,54% избирателей. В ЦИК сообщили, что в странах, куда в последние годы переехало большое число россиян, был велик процент недействительных бюллетеней.

- Жителей Грайворона в Белгородской области призвали временно переехать в Ярославскую область.

- Запуск корабля "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур был отменен, произошла автоматическая отмена пуска. В "Роскосмосе" объяснили сбой просадкой напряжения химического источника тока.

- VK приобрела 25% акций АО "Точка", предоставляющего сервисы предпринимателям. Сама "Точка" сообщила, что помимо VK, к консорциуму инвесторов, который ранее совместно с менеджментом выкупил 100% акций АО , присоединилась компания "1С".

- Словения объявила российского дипломата персоной нон грата. В МИД страны заявили, что "он осуществлял деятельность, несоответствующую его дипломатическому статусу".

- Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу.

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