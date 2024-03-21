Что произошло за день: четверг, 21 марта
ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента, жителям Грайворона предложили переехать, запуск "Союза МС-25" к МКС отменен
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- ЦИК РФ принял постановление об итогах голосования на выборах президента. За Владимира Путина проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 избирателей (87,28%), Николай Харитонов набрал 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,2%. За рубежом за Путина проголосовали 72,54% избирателей. В ЦИК сообщили, что в странах, куда в последние годы переехало большое число россиян, был велик процент недействительных бюллетеней.
- Жителей Грайворона в Белгородской области призвали временно переехать в Ярославскую область.
- Запуск корабля "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур был отменен, произошла автоматическая отмена пуска. В "Роскосмосе" объяснили сбой просадкой напряжения химического источника тока.
- VK приобрела 25% акций АО "Точка", предоставляющего сервисы предпринимателям. Сама "Точка" сообщила, что помимо VK, к консорциуму инвесторов, который ранее совместно с менеджментом выкупил 100% акций АО , присоединилась компания "1С".
- Словения объявила российского дипломата персоной нон грата. В МИД страны заявили, что "он осуществлял деятельность, несоответствующую его дипломатическому статусу".
- Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу.