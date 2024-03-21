ЕС решил начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель объявил вечером в четверг на саммите ЕС в Брюсселе о решении европейских лидеров начать переговоры с Боснией и Герцеговиной (БиГ) о вступлении страны в Евросоюз.

"Европейский совет только что решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины. Поздравляем! Ваше место в нашей европейской семье", - написал Мишель в соцсети X.

Он назвал это решение "ключевым шагом вперед" на пути БиГ в ЕС.

"Теперь необходимо продолжить напряженную работу, чтобы Босния и Герцеговина стабильно развивалась, как того хочет ваш народ", - отметил глава Европейского совета.