Премьер-министр Боснии и Герцеговины заявил о приверженности европейскому пути

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Лидеры Боснии и Герцеговины (БиГ) приветствовали рекомендацию Брюсселя начать переговоры о вступлении в Евросоюз, передает EFE.

"Мы открыли главную дверь ЕС, и пути назад нет", - написал в соцсети премьер-министр федерации Босния и Герцеговина Нермин Никшич.

Он отметил, что "впереди еще много работы", однако заверил в приверженности руководства федерации европейскому пути. По его мнению, такое развитие событий даст больше перспективы для молодежи и всех граждан Боснии и Герцеговины.

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил также в соцсети, что заявления из Брюсселя об открытии переговоров "без конкретной даты мало что значат".

В то же время он подчеркнул, что "европейский путь для нас важен, поскольку он представляет выполнение большой национальной цели: жизнь сербов в экономическом и политическом пространстве без границ".

12 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решимости Брюсселя начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Боснией и Герцеговиной. Фон дер Ляйен перечислила достижения БиГ по выполнению условий для начала переговоров, сообщив, что страна теперь полностью поддерживает внешнюю политику и политику безопасности ЕС, что, по ее словам, имеет решающее значение в геополитически трудные времена.