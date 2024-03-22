В ЕС намерены учитывать интересы своей безопасности при оказании военной помощи Украине

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Европейские лидеры подчеркнули на саммите Евросоюза, что будут оказывать военную поддержку Украине с учетом интересов государств-членов ЕС.

"Военная поддержка и обязательства ЕС по безопасности будут обеспечиваться при полном соблюдении политики безопасности и обороны некоторых государств-членов, будут приниматься во внимание интересы безопасности и обороны всех государств-членов", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе в четверг вечером.