Экс-глава администрации президента Белоруссии избран спикером нижней палаты парламента

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Бывший глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко в пятницу избран спикером Палаты представителей (нижней палаты парламента) Белоруссии, сообщили в пресс-службе Центризбиркома республики в пятницу.

По данным ЦИК, за кандидатуру Сергеенко проголосовало 109 депутатов из 109 присутствующих.

Сергеенко 61 год, он окончил Белорусский государственный университет, служил в КГБ, в 2010 году стал начальником управления КГБ по Могилевской области, в 2013 году - первым заместителем председателя КГБ Белоруссии. С декабря 2019 года возглавлял администрацию президента Белоруссии.