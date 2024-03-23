Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:07

МИД Таджикистана назвал фейком сообщения о причастности своих граждан к теракту в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - МИД Таджикистана выступил с обращением к СМИ по поводу распространения информации о якобы причастности граждан Таджикистана к теракту в Crocus City Hall.

"В связи с произошедшим в концертном комплексе "Крокус Сити" в Москве (правильнее: в Подмосковье - ИФ) террористическим актом обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту", - говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в субботу.

В РоссииТеракт в Crocus City Hall. Что известно к утру.Теракт в Crocus City Hall. Что известно к утру.Читать подробнее

Подчеркивается, что "таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана".

"В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России. Следует иметь в виду, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся в настоящее время за пределами страны", - говорится документе.

Нападение на Crocus City Hall

17
Таджикистан Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Правительство Грузии осудило теракт в Подмосковье

В Словакии открылись избирательные участки на выборах президента

Что случилось этой ночью: суббота, 23 марта

Нападение на Crocus City Hall

Совбез ООН осудил теракт в Московской области

Нападение на Crocus City Hall

Гутерриш присоединился к соболезнованиям в связи с терактом в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

США выясняют, связан ли теракт в Подмосковье с предупреждением госдепа в начале марта

Нападение на Crocus City Hall

Власти стран мира выражают соболезнования России в связи с терактом в Crocus City Hall

Что произошло за день: пятница, 22 марта

Совет ЕС утвердил санкции в связи со смертью Навального

Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы