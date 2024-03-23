МИД Таджикистана назвал фейком сообщения о причастности своих граждан к теракту в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - МИД Таджикистана выступил с обращением к СМИ по поводу распространения информации о якобы причастности граждан Таджикистана к теракту в Crocus City Hall.

"В связи с произошедшим в концертном комплексе "Крокус Сити" в Москве (правильнее: в Подмосковье - ИФ) террористическим актом обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту", - говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в субботу.

Подчеркивается, что "таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана".

"В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России. Следует иметь в виду, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся в настоящее время за пределами страны", - говорится документе.