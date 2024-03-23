Российские загранучреждения приспустят флаги в связи с терактом в Crocus

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел РФ распорядилось приспустить флаги на зданиях российских загранучреждений.

"По решению руководства министерства на зданиях российских загранучреждений будут приспущены флаги Российской Федерации в связи с терактом в "Крокус сити холл", - написала официальный представитель МИД Мария Захарова в субботу в своем телеграм-канале.

Теракт в подмосковном Crocus City Hall произошел вечером в пятницу, когда несколько нападавших отрыли стрельбу по посетителям концерта. После этого в здании произошел пожар. По данным Следственного комитета России, число жертв теракта на данный момент достигло 115 человек.