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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:26

Российские загранучреждения приспустят флаги в связи с терактом в Crocus

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел РФ распорядилось приспустить флаги на зданиях российских загранучреждений.

"По решению руководства министерства на зданиях российских загранучреждений будут приспущены флаги Российской Федерации в связи с терактом в "Крокус сити холл", - написала официальный представитель МИД Мария Захарова в субботу в своем телеграм-канале.

Теракт в подмосковном Crocus City Hall произошел вечером в пятницу, когда несколько нападавших отрыли стрельбу по посетителям концерта. После этого в здании произошел пожар. По данным Следственного комитета России, число жертв теракта на данный момент достигло 115 человек.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
МИД РФ Мария Захарова Crocus City Hall
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