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Правящая партия Грузии предложит запретить однополые браки и ЛГБТ-пропаганду

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" намерена инициировать поправки в Конституцию Грузии, направленные на запрет ЛГБТ-пропаганды (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), однополых браков и смены пола, оппозиция называет это ущемлением прав человека.

"Мы инициируем конституционные поправки, в которых будут четко прописаны гарантии семейных ценностей и защита несовершеннолетних", - заявил в понедельник на брифинге исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

По его словам, поправки "не будут ущемлять права и свободы граждан, какого бы нетрадиционного образа жизни они не придерживались".

Мдинарадзе выразил сожаление, что парламентская оппозиция не желает участвовать в дебатах по конституционным поправкам.

Один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депутат парламента Вахтанг Мегрелишвили в свою очередь заявил, что подготовленные "Грузинской мечтой" поправки "абсурдны и ущемляют права человека".

"Эта тема - запрета ЛГБТ-пропаганды - абсолютно не приоритетна для нашего общества. К тому же, "Грузинская мечта" хочет решать, что есть пропаганда, а что нет, а это прямое нарушение прав человека, ограничение свободы слова", - сказал Мегрелишвили журналистам.

Правящая партия предлагает внести поправки в 30-ю статью Конституции Грузии, в которой говорится о семье и браке, правах матери и ребенка, а также о том, что брак является союзом мужчины и женщины. В частности, в статье может появиться пункт, что брак должен предполагать союз генетического мужчины с генетической женщиной. Кроме того, предлагается запретить изменение пола и пропаганду однополых браков.

Инициированные поправки должно принять конституционное большинство - 113 депутатов. У "Грузинской мечты" в парламенте лишь 84 депутата.

Грузинская мечта Грузия
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