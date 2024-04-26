Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

В Грузии намерены принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Для Грузии недопустима пропаганда ЛГБТ-сообщества (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) , и соответствующий закон обязательно будет принят, сообщил в пятницу журналистам премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Пропаганда ЛГБТ ведет к серьезным демографическим проблемам, с которыми уже сталкивается Европа. Согласно открытым данным, за последние семь лет в Европе число лиц, относящих себя к ЛГБТ-сообществу, увеличилось втрое. Эту тенденцию мы не хотим видеть у себя", - сказал Кобахидзе.

В миреПарламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентахПарламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентахЧитать подробнее

Он отметил, что права всех граждан Грузии защищены, но пропаганду ЛГБТ-сообщества власти не допустят.

"Когда Европарламент настоятельно требует от нас способствовать тем тенденциям, которые так тяжело уже отражаются на европейском обществе, это абсолютно неприемлемо. Мы хотим войти в Евросоюз со своими ценностями и принципами", - сказал Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

WSJ сообщила о планах команды Трампа ослабить независимость ФРС

Alphabet выплатит дивиденды впервые в своей истории

Alphabet выплатит дивиденды впервые в своей истории

Нефть Brent подорожала до $89,35 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" пристыковался к орбитальной станции КНР

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" пристыковался к орбитальной станции КНР

Что произошло за день: четверг, 25 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });