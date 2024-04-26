В Грузии намерены принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Для Грузии недопустима пропаганда ЛГБТ-сообщества (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) , и соответствующий закон обязательно будет принят, сообщил в пятницу журналистам премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Пропаганда ЛГБТ ведет к серьезным демографическим проблемам, с которыми уже сталкивается Европа. Согласно открытым данным, за последние семь лет в Европе число лиц, относящих себя к ЛГБТ-сообществу, увеличилось втрое. Эту тенденцию мы не хотим видеть у себя", - сказал Кобахидзе.

Он отметил, что права всех граждан Грузии защищены, но пропаганду ЛГБТ-сообщества власти не допустят.

"Когда Европарламент настоятельно требует от нас способствовать тем тенденциям, которые так тяжело уже отражаются на европейском обществе, это абсолютно неприемлемо. Мы хотим войти в Евросоюз со своими ценностями и принципами", - сказал Кобахидзе.