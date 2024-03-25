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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:02

Лондон обвинил Пекин в кибератаках на британские институты в 2021-22 гг.

Китай отвергает эти заявления

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Заместитель главы британского правительства Оливер Доуден в понедельник заявил, что связанные с Китаем группировки несут ответственность за две крупные кибератаки на Великобританию в 2021-2022 гг.

"Сегодня я могу подтвердить, что группы, связанные с китайскими властями, ответственны за две злонамеренные киберкампании, нацеленные как на наши демократические институты, так и на парламентариев", - сказал Доуден, выступая в Палате общин британского парламента.

По его словам, одну из этих хакерских атак совершили в период с 2021 по 2022 год на британскую избирательную комиссию. В частности, отметил он, хакеры получили доступ к электронным письмам комиссии и системам файлообмена. Другой случай – попытка получить данные из отчетов парламента Великобритании в 2021 году.

Доуден заявил, что позднее союзники Лондона, в том числе Вашингтон, распространят сообщения с этой же информацией и с призывом "привлечь Китай к ответственности за продолжающиеся враждебные действия".

Минфин Великобритании в понедельник включил в санкционные списки двух физических лиц и одну структуру, которые, по мнению Лондона, связаны с киберактивностью со стороны КНР.

Со своей стороны, посольство Китая в Лондоне отвергло эти обвинения.

"Информация о так называемых кибератаках, совершенных Китаем в отношении Великобритании, полностью сфабрикована и является злоумышленной клеветой", - приводит Sky News выдержки из заявления представителя посольства.

"Мы решительно выступаем против этих обвинений", - добавил он.

В посольстве также выступили с критикой в отношении Лондона за "политизацию вопросов кибербезопасности и необоснованное очернение других стран без фактических доказательств".

"Мы настоятельно призываем соответствующие стороны в Великобритании прекратить распространение ложной информации и прекратить самодеятельный антикитайский политический фарс", - сказал представитель посольства.

Великобритания Китай
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