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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:13

Армия обороны Израиля подтвердила гибель замглавы военного крыла ХАМАС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на пресс-конференции во вторник подтвердил ликвидацию заместителя командующего военным крылом ХАМАС Марвана Иссы, сообщает The Times of Israel.

"Исса убит в результате израильского авиаудара, нанесенного по центральной части сектора Газа ранее в этом месяце", - информирует издание.

По словам Хагари, помимо Иссы в результате удара ЦАХАЛ по лагерю для беженцев "Нусейрат" 10 марта погиб один из старших командиров ХАМАС.

Сообщения о возможной гибели человека "номер три" в ХАМАС - Марвана Иссы появились ранее в марте. Армейское радио Израиля передавало, что Исса мог погибнуть в результате израильского удара по подземному комплексу в лагере "Нусейрат".

Ранее США объявили о гибели Иссы, хотя, как отмечает The Times of Israel, израильские власти никаких подтверждений не давали.

ХАМАС США Газа Даниэль Хагари ЦАХАЛ
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