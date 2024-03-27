Израиль ликвидировал влиятельного члена террористической группировки в Ливане

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на среду ликвидировала высокопоставленного члена группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия" (признана террористической в РФ) в Ливане, сообщает в среду The times of Israel.

ЦАХАЛ не называет имя члена организации, но отмечает, что "в прошлом он продвигал (террористические заговоры) против Израиля".

Он был ликвидирован на юге Ливана в пяти километрах от границы с Израилем "вместе с другими террористами, находящимися в здании". СМИ пишут о как минимум семи погибших.

Позже в ЦАХАЛе сообщили, что в сторону северного города Кирьят-Шмона было запущено как минимум 30 ракет со стороны Ливана. "Хезболла" взяла на себя ответственность за эту атаку и заявила, что она стала ответом на ночной удар Израиля. В группировке сказали, что здание, по которому нанесли удар израильские военные, было "центром неотложной помощи", и пообещали ответить на атаку.

Во вторник глава "Аль-Гамаа аль-Исламии" Шейх Мохаммед Таккуша заявил Associated Press, что группировка решила присоединиться к боям на границе между Ливаном и Израилем из-за продолжающихся атак Израиля в секторе Газа и ударов по ливанским городам.

"Мы решили присоединиться, потому что это наш национальный, религиозный и моральный долг. Мы сделали это, чтобы защитить наши земли и деревни. Также мы сделали это, чтобы поддержать наших братьев в секторе Газа", - сказал он агентству.

Таккуша отметил, что "Аль-Гамаа аль-Исламия" координируется с "Хезболлой" и ХАМАС.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Одновременно с тем бойцы "Хезболлы" и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.