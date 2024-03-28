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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

Brent подорожала до $87,25 за баррель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Нефть быстро дорожает в четверг и завершает первый квартал существенным ростом котировок на фоне геополитической напряженности и ограничений добычи странами ОПЕК+.

К 14:27 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,16 (1,35%), до $87,25 за баррель. Более активно торгуемый июньский контракт подорожал на $1,01 (1,18%), до $86,42 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,17 (1,44%), до $82,52 за баррель. С начала года котировки подскочили примерно на 14%.

Торги обеими марками в пятницу проводиться не будут в связи со Страстной пятницей.

Как сообщило Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей. Днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о гораздо более значительном росте запасов за минувшую неделю - на 9,4 млн баррелей.

Кроме того, нефтяной рынок ждет новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи, поскольку в ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства, полагают эксперты.

Спрос на топливо в США и Китае, крупнейших экономиках мира, остается более сильным, чем ожидалось, отметил инвестиционный стратег Standard Chartered Хан Чжун Лян, в то время как сокращения добычи ОПЕК+ ограничивают предложение.

Brent API WTI ОПЕК США Минэнерго
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