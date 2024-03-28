Пентагон готовится задействовать частные космические компании в военных миссиях

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны и Космические силы США завершают разработку масштабной стратегии использования возможностей частных аэрокосмических компаний для выполнения военных задач на орбите, сообщило издание Defense One со ссылкой на заявления начальника управления космических операций генерала Ченса Зальцмана.

Разработка такой стратегии может быть завершена уже в ближайшие недели, сейчас в нее вносят последние штрихи, сказал он на симпозиуме по обеспечению космической безопасности в Институте Митчелла.

По его словам, Пентагон и Космические силы готовят коммерческую космическую стратегию, чтобы официально признать возросшую роль частных космических компаний в национальной обороне".

"Коммерческая космическая стратегия почти готова к реализации. Мне кажется, что я довел это дело до конца, когда вы можете ожидать от этого документа всего, что только можно пожелать", - сказал генерал.

"Я планирую поговорить об этом более подробно на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс через пару недель, - сказал Зальцман. - Вы увидите, где коммерческая индустрия может принести максимальную пользу нам как Космическим силам и каковы наши потребности".

Стратегия разрабатывается на фоне того, как Минобороны США углубляет свои отношения с коммерческими космическими компаниями, такими как SpaceX, подчеркнуло издание.