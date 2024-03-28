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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:13

В США и Британии проверяют связанные с РФ криптовалютные операции на $20 млрд

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Власти США и Великобритании проверяют криптовалютные транзакции на сумму более $20 млрд, прошедшие через работающую в РФ биржу Garantex, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, платежи проходили через криптобиржу Garantex с использованием привязанной к доллару криптовалюты Tether уже после того, как Вашингтон и Лондон ввели санкции против Garantex.

США РФ Великобритания Garantex
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