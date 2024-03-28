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Сербия и Черногория подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Представители министерств обороны Сербии и Черногории подписали в четверг соглашение о военном сотрудничестве на 2024 год, сообщает сербская газета "Политика" со ссылкой на черногорское оборонное ведомство.

"Соглашением предусмотрено сотрудничество в сфере военной медицины и обучения специалистов в области ядерной, биологической и химической защиты", - отмечается в сообщении.

"Собеседники заявили, что две соседних страны располагают возможностями для сотрудничества в оборонной сфере как на двустороннем уровне, так и на уровне региональных инициатив", - пишет газета.

Черногория входила в состав Социалистической Федеративной республики Югославии, а затем в Государственный союз Сербии и Черногории. В 2006 году по итогам референдума Черногория стала независимым государством, с 2017 года - член НАТО.

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