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Huawei увеличила чистую прибыль более чем вдвое в 2023 году

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. увеличил чистую прибыль в 2023 году более чем в два раза (на 115%) до 87 млрд юаней ($12,04 млрд).

Как говорится в отчетности компании, выручка выросла на 9,6% и достигла 704,2 млрд юаней.

Доходы Huawei от продажи телекоммуникационного оборудования в 2023 году повысились на 2,3% до 362 млрд юаней, в потребительском сегменте показ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌атель вырос на 17,3% до 251,5 млрд юаней. Выручка в сфере облачных услуг подскочила на 22% и составила 55,3 млрд юаней. Самый быстрый рост продемонстрировал сегмент "умных" решений для автомобильной отрасли – на 128,1% до 4,7 млрд юаней.

Инвестиции в НИОКР в 2023 году составили 164,7 млрд юаней, или примерно четверть годовой выручки. Научными разработками занимается более половины сотрудников Huawei из общего штата в 207 тыс. человек.

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