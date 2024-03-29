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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:09

В Сирии военные провели операцию против террористов в ответ на обстрелы позиций

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сирийская арабская армия (САА) провела операцию против членов группировки "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в ответ на проведенные экстремистами ночью обстрелы в провинции Алеппо, сообщает в пятницу агентство SANA.

"Подразделения наших вооруженных сил, действующие в западной сельской местности Алеппо, нанесли тяжелые потери террористам", - приводит агентство заявление министерства обороны страны.

Отмечается, что САА атаковала членов "Джебхат ан-Нусры" и других террористических группировок после того, как они напали на несколько армейских постов в этом районе.

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Вместе с тем SANA сообщает, что ночная атака "Джебхат ан-Нусры" по времени совпала с атакой групп, связанных с "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в РФ), по некоторым армейским позициям в Пальмире, а также - с авиаударам Изр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌аиля по Алеппо.

Ранее сирийские СМИ передавали, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по нескольким населенным пунктам в Алеппо. В результате атаки были поражены ракетные склады группировки "Хезболла" в южном пригороде Алеппо Джибрине. Также атака "привела к гибели и ранениям ряда гражданских лиц и военнослужащих".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Вместе с тем израильские военные периодически наносят удары по сирийской территории. Обычно их целью становятся иранские военные советники, позиции поддерживающей Дамаск ливанской группировки "Хезболла".

Сирия Алеппо Джебхат ан-Нусра
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