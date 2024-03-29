Авиаудары нанесены по нескольким населенным пунктам на севере Сирии, есть погибшие

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Авиаудары нанесены по нескольким населенным пунктам в сельской местности Алеппо на севере Сирии, сообщают сирийские СМИ.

Министерство обороны Сирии сообщило о нанесении авиаудара к юго-востоку от мухафазы Алеппо

Целью атаки были несколько населенных пунктов в сельской местности Алеппо на севере Сирии.

По сообщениям СМИ, в результате атаки были поражены ракетные склады группировки "Хезболла" в южном пригороде Алеппо Джибрине, недалеко от международного аэропорта Алеппо.

Отмечается, что авиаудары по нескольким районам в сельской местности, окружающей Алеппо, были нанесены "в сочетании" с атакой беспилотника на гражданских лиц, которую министерство обороны Сирии охарактеризовало как проведенную "террористическими организациями" из города Идлиб.

"Агрессия привела к гибели и ранениям ряда гражданских лиц и военнослужащих и нанесла материальный ущерб государственной и частной собственности", - говорится в заявлении армии Сирии.

Сирийские СМИ заявляют, что "за авиаударами стоит армия обороны Израиля".