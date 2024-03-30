Троих заложников освободили в нидерландском Эде

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Освобождены трое заложников, которых удерживали в кафе в городе Эде (Нидерланды), но чрезвычайная ситуация еще не разрешилась, сообщает NL Times.

Очевидцы сообщают, что люди, вышедшие из здания кафе в сопровождении полиции, одеты в худи с логотипом кафе Petticoat.

Официально пока не сообщается о числе заложников в здании и о том, есть ли среди них раненые. Нет данных и о количестве злоумышленников, но предполагается, что он один.

Как сообщалось, район был оцеплен, эвакуированы жители около 150 домов. Местных призывают не ездить в центр города.