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В Нидерландах задержали мужчину, захватившего заложников в кафе в Эде

В Нидерландах задержали мужчину, захватившего заложников в кафе в Эде
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции нидерландского города Эде сообщили, что задержали в субботу мужчину, в течение нескольких часов удерживавшего группу людей в заложниках.

"Последний заложник только что был освобожден. Одного человека арестовали. Пока что мы не можем предоставить дополнительную информацию", - сообщили полицейские в соцсетях.

Ран‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ее сообщалось, что полицейские добились освобождения трех заложников, но предупреждали, что вооруженный человек еще удерживает людей.

Инцидент произошел в центре города. Место происшествия оцеплено, движение транспорта в этом районе приостановили.

При этом, стражи порядка заверяют, что пока исходят из того, что инцидент никак не связан с терроризмом.

Нидерланды Эде
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