КГБ Белоруссии провел три спецоперации близ границы с Украиной с начала года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Белорусский КГБ с начала года провел три спецоперации в приграничных с Украиной районах.

"Комитет государственной безопасности только в этом году провел три специальные операции в приграничных районах", - сообщил белорусский гостелеканал ОНТ в воскресенье.

Как отметил телеканал, "выяснилось, что агенты спецслужб Украины, а в их числе оказались и граждане Беларуси, перемещали через южные рубежи взрывчатку, оборудовали тайники, чтобы потом другие завербованные Киевом взрывали и убивали".